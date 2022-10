Chiorino: "Le Academy la risposta concreta e pragmatica alla necessità di competenza delle imprese”

"Dalle Assemblee di Unione Industriali Torino e Confindustria Canavese emerge quanto le imprese abbiano "fame di competenze", necessità a cui noi oggi, come Regione, rispondiamo con le Academy - cosi l'assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale di Fratelli d'Italia Elena Chiorino a margine delle assemblee pubbliche di Unione Industriali Torino e Confindustria Canavese ad Agliė - le prime ai blocchi di partenza sono quella di Torino legata a mobilità sostenibile e Biella con tessile e green jobs".

Obiettivo delle Academy è connettere e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema educativo e formativo, per far fronte ai nuovi fabbisogni di competenze, determinati dalla trasformazione continua dei processi di produzione e del mercato del lavoro.

Questo significa lavorare ad un incrocio puntuale tra domanda e offerta di lavoro "La formazione è un investimento a vantaggio dei lavoratori e della capacità competitiva delle nostre imprese - ha sottolineato Chiorino - non ci può essere competitività senza competenza come non ci può essere competenza senza un'adeguata formazione. La progettazione e la realizzazione delle Academy di filiera ed il Sistema ITS sono asset strategici sui quali abbiamo fatto investimenti di decine di milioni di euro e che sono la conseguenza di una chiara visione di politica industriale della Giunta Regionale. Siamo di fronte a dei cambiamenti epocali e non possiamo non essere pronti: mettiamo in campo politiche– ha concluso l’assessore - che sappiano incidere in maniera concreta e pragmatica a vantaggio di chi produce quel Made in Italy che ci rende grandi nel mondo.”