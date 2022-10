Crollato una porzione del cavalcavia XXVAprile a Novara

Ieri mattina intorno alle 7,30 a Novara è crollata una porzione del Cavalcavia XXV aprile, che connette il centro della città di Novara con la statale per Milano. Una grande voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Secondo quanto confermato dal Comune di Novara, un automobilista sarebbe scampato per miracolo al crollo. Il piano viabile sarebbe sprofondato sotto le ruote, ma per fortuna l’auto non è precipitata, rimanendo in bilico incastrata nella voragine.L'uomo sarebbe stato medicato in ospedale. Il Cavalcavia, che risale agli anni 70, era rimasto a lungo chiuso tra il 2015 e il 2016 per lavori di consolidamento.

Di recente l'assessorato ai lavori pubici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una attività di monitoraggio di ponti e viadotti: il cavalcavia oggi sprofondato non era stato citato tra quelli con potenziali rischi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico è interrotto nelle due direzioni.