Alla scoperta del vino del mese con Fisar: Vigna Segreta Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti DOC 2017

La Società Agricola Mustilli è un giusto connubio di storia e progresso: la sede è scavata in una antica cava di tufo a 16 metri di profondità; la gestione è ad opera dalle due figlie di Leonardo, Anna Chiara e Paola, che hanno saputo farsi strada in un mondo fino a qualche decennio fa tutto al maschile. La scelta iniziale è stata quella di produrre vini e destinarli ad amici e alla ristorazione locale, idea che oggi li ha portati ad essere conosciuti ad apprezzati prima in Campania, poi in tutta Italia, infine esportando anche all’estero. Oggi la Falanghina è uno dei vini campani più conosciuti al mondo, con circa 5 milioni di bottiglie prodotte.

