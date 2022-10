A Sant'Eurosia è tempo della Sagra della Castagna

Conto alla rovescia a Pralungo per la classica Sagra della Castagna della Pro Loco di Sant'Eurosia. L'evento è in programma domenica 16 ottobre: alle 10.30 mercatino degli hobbisti nella piazza della frazione; alle 14, invece, avrà luogo la distribuzione delle caldarroste. Per l'occasione, i volontari propongono castagne indiavolate e al cioccolato, con un caldo vin brulè.