A Bioglio l’evento autunnale Vèrmut!

Sabato 15 ottobre si terrà a Bioglio una giornata di cultura sensoriale per golosi di bellezza tutta dedicata al vèrmut, il vino aromatizzato inventato nel 1786 dal distillatore biellese Antonio Benedetto Carpano nato a Bioglio nel 1751. La manifestazione si svolgerà a Villa Santa Teresa, la Residenza d’Idee del Comune di Bioglio che già ora ospita un’area del parco dedicata alle erbe aromatiche da vèrmut e intitolata a Carpano. A tutti i partecipanti alla giornata verrà omaggiato un Giandujotto da gustare con il Vèrmut.

Due grandi tradizioni che si incontrano in dolcezza grazie al Comitato Giandujotto di Torino IGP. La giornata prenderà il via alle 16:30 con la Masterclass Il Vermouth di Torino curata da Fulvio Piccinino, il maggior esperto italiano di vèrmut, e proseguirà alle 18:00 con il Vèrmut d’Onore per Benedetto Antonio Carpano in cui il Comune di Bioglio renderà onore all’inventore del Vèrmut con la degustazione del Carpano Antica Formula introdotta da Sara Cannizzaro, brand ambassador Carpano. La serata terminerà con Vèrmut Gourmet (19-21) il momento goloso in cui si potranno gustare i Vermouth Carpano e i piat d’rinforss proposti da Paola Passuello chef di L’Oro di Berta di Castagnea. Sarà un’esperienza multisensoriale arricchita dal Microsolchi dj set con i vinili di Stefano Minola.

La realizzazione della giornata sarà curata dal Comune di Bioglio e dalla Pro Loco di Bioglio in collaborazione con l’Atl di Biella, il festival Microsolchi e la Fratelli Branca Distillerie che produce i Vermouth Carpano. La giornata è stata ideata dall’Associazione Etnica che, nell’ambito del progetto FoodyAcademy, ha già promosso la tre giorni Vèrmut!, tenutasi tra Biellese e Canavese nell’aprile 2022 e che verrà replicata tra il 13 e il 16 aprile 2023.