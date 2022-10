500 tra bambini e adulti a Città Studi e Cascina Oremo nella Giornata Europea della Fondazioni

Grande successo della “Giornata europea delle Fondazioni”, che ha avuto luogo il 1 ottobre in diversi luoghi-simbolo della città.

Un importante appuntamento nazionale che ha abbracciato in contemporanea oltre 100 luoghi rigenerati. Proprio a Biella ha coinvolto oltre 500 tra adulti e bambini in eventi e laboratori a Città Studi e Cascina Oremo, messi a disposizione gratuitamente grazie a progetti quali l’omonimo Cascina Oremo, Community School e Skilland, volti al contrasto della povertà educativa minorile, sostenuti da Fondazione CR Biella, Impresa Sociale Con i Bambini e quest’ultimo anche da Banca Simetica. In particolare, Cascina Oremo è stata oggetto di grande curiosità da parte del pubblico, che ha colto l’occasione per visitare in anteprima il cantiere del polo di innovazione sociale, in previsione dell’apertura alla cittadinanza nel 2023.

Ottima anche l’affluenza a Palazzo Gromo Losa aperto in occasione di “Invito a Palazzo” e che ha richiamato oltre un centinaio di visitatori nel corso della giornata e per il concerto serale dell’Accademia Perosi.

Tre luoghi aperti, dunque, a tutte le fasce d’età per farsi conoscere sempre più dalla comunità biellese.

Lo slogan scelto da ACRI – Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio italiane – per il progetto era infatti “Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione” per sottolineare la vocazione di questi luoghi ad essere messi al servizio del bene comune.

“Un’iniziativa di sistema che è un esempio concreto della capacità del Biellese di progettare e tradurre in pratica idee creative a beneficio di tutto il territorio, un progetto che concorre al rafforzamento del dossier Unesco che ci ha permesso di dialogare in modo nuovo con il territorio confrontandoci al contempo con i nostri partner a livello nazionale – commenta il Presidente della Fondazione Franco Ferraris – un momento emozionante anche per la presenza alla visita di cascina Oremo di alcune signore che avevano vissuto lì la propria infanzia e giovinezza e che hanno condiviso la gioia per la rinascita di questo straordinario bene ri-tornato appunto a disposizione della comunità”.

Roberta Bacchi, Responsabile dell’area Comunità Educante della Cooperativa Sociale Tantintenti aggiunge "Curiosità, cooperazione e grande partecipazione. Direi che queste sono le parole che meglio descrivono la Giornata Europea delle Fondazioni. È stata una grande festa di e con la comunità educante, per animare il quartiere, che ci ha permesso di raccontare in anteprima ciò che a breve avverrà a Cascina Oremo. Un luogo oggi ancora in cantiere ma che domani diverrà un polo educativo di innovazione sociale. Attività formative con Alessandra Falconi e Silvana Quadrino hanno visto il coinvolgimento di famiglie, insegnanti entusiaste. Confronto, idee creative e tanti spunti dai quali abbiamo raccolto “piccoli semi” da piantare e far crescere lungo il cammino della comunità biellese. E poi laboratori montessoriani, il gioco del baratto e la mappatura del quartiere: proposte educative variegate che ci hanno permesso di aprire le porte della nostra esperienza come Cooperativa Sociale a chi ci conosceva da tempo ma anche ai tanti curiosi, molti dei quali hanno voluto vedere con i propri occhi ciò che sta accadendo dentro le mura della Cascina. Insomma, un momento di condivisione delle relazioni, degli spazi e del tempo libero all’insegna di uno stare insieme comunitario".

E concorda il Presidente della Cooperativa Sociale Sportivamente Charlie Cremonte “È stata una buona tappa di avvicinamento a quello che sarà il traguardo di Cascina Oremo.”, che prosegue “Per quanto ci riguarda: ottima la partecipazione all'incontro formativo con gli insegnanti, che sono intervenuti numerosi da tutto il Piemonte, partecipando con entusiasmo anche nel pomeriggio alle diverse attività proposte, sebbene facoltative. Notevole interesse è stato poi raccolto anche dal nostro punto informativo, dove l'affluenza è stata costante durante tutto l'arco della giornata e le richieste di informazione pervenute ai nostri tecnici, in merito alle attività, numerose. Ringraziamo quindi la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per l'opportunità offerta e la consueta disponibilità verso temi dell'inclusione che connotano la nostra realtà".

Un’occasione, dunque, colta ampiamente dalla cittadinanza per festeggiare una tappa di un percorso di rinnovamento non solo di luoghi, ma anche di relazioni, che vede impegnata un’articolata rete di soggetti, composta da fondazioni, cooperative sociali, associazioni, attori privati e persone che si prendono cura dei beni comuni e promuovono il benessere del territorio biellese.

"È stato un piacere – sostiene Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi – vedere Città Studi gremita di bimbi e famiglie che si intrattenevano tra giochi e laboratori all’interno della nostra struttura. Con piacere abbiamo potuto contribuire allo svolgimento di un evento nazionale di questa portata che ha permesso, ancora una volta, di valorizzare la forte vocazione comunitaria della nostra città".