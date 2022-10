150° Anniversario del Cai di Biella, al via i festeggiamenti

La prima sede del Cai sarebbe stata a Palazzo La Marmora. La sezione di Biella sarebbe nata poi formalmente il 6 gennaio del 1873.

Oggi il Cai Biella conta 1920 soci con un trend in crescita, al suo interno ha due scuole nazionali, quella di Alpinismo, diretta da Mauro Penasa (presidente nazionale del Club alpino accademico) e quella di Scialpinismo, diretta da Antonio Perona. Ha un gruppo escursionistico, un gruppo mountain bike, e uno speleo. Ma è sui giovani che investe con l'Alpinismo giovanile e le attività di promozione della montagna nelle scuole medie e superiori della provincia. E nella mattina di oggi lunedì 10 ottobre, a Palazzo Oropa si è presentato il programma della festa a Città Studi per i 150 del Cai. Presenti i “past president” Luciano Chiappo, Ermanno Pizzoglio, Wilmer Acquadro ed Eugenio Zamperone; mentre i saluti sono arrivati anche da Alfio Biella. In città è arrivato pure il presidente del Cai regionale Bruno Migliorati.

«Oggi è una data significativa - dichiara il presidente Andrea Formagnana - , in quanto per convenzione gli anniversari della sezione si sono sempre celebrati nella data, diciamo, del concepimento. 150 anni sono un traguardo talmente importante, poche sono le associazioni che nella nostra città possono vantare una storia così lunga, che ci vedrà impegnati in eventi e cerimonie fino al prossimo ottobre. Il momento clou sarà a maggio, il 19-20-21, quando la nostra sezione è stata chiamata ad ospitare l’Assemblea nazionale dei delegati. È la seconda volta nella nostra storia. Vorremmo poter coinvolgere tutte le associazioni della montagna e l’intera città, città insignita del titolo di “alpina”, con una grande festa di popolo capace di valorizzare tutto quello che le nostre montagne sanno regalare. Vorremmo che in quei giorni, in cui ospiteremo delegati provenienti da tutta Italia, Biella potesse essere una splendida vetrina di se stessa. Siamo sicuri di trovare collaborazione nell'amministrazione con il sindaco e l'assessore alla montagna Barbara Greggio».

Il 150° del Cai Biella porterà in dono alla città un'opera d'arte. Una scultura realizzata dall'artista Daniele Basso che sarà collocata in un'area fruibile dalla cittadinanza. «Devo ringraziare in particolare Banca Patrimoni nella figura di Federico Sella che ha deciso di sostenere questa nostra iniziativa acquistando l'opera. E devo ovviamente ringraziare Daniele Basso con cui da oltre un anno ci interfacciamo prima per individuare insieme l'idea è poi il percorso per la realizzazione di quello che sarà un segno che ricorderà a tutti i biellesi il legame profondo che ci lega alla montagna e a questa attività di ricerca di infinito che è l'alpinismo», spiega Formagnana. «Sul nome dell'opera, sulla collocazione e sui suoi tratti, non possiamo dire nulla. Sarà una sorpresa». L'opera di Daniele Basso è la conclusione del percorso “Montagn’art” inaugurato con l'opera “Ora” di Paolo Barichello collocata al rifugio Quintino Sella e proseguito con “il Fischio” di Cecilia Martin Birsa collocata al rifugio Vittorio Sella.

Il primo appuntamento pubblico del 150° sarà sabato 15 ottobre a Citta Studi. Sarà la chiusura del centenario di fondazione del rifugio Vittorio Sella e l’apertura del 150°. A partire dalle 15, nel piazzale interno si terrà una piccola mostra mercato intitolata “La montagna buona e giusta”. Vi partecipano produttori delle reti Let Eat Bi e Slow Food Travel Montagne Biellesi. Alle 16.30 ci sarà una tavola rotonda sul turismo in montagna e verrà illustrato come funziona Slow Food Travel-Montagne Biellesi, un progetto di Slow Food Biella finanziato da Fondazione Crb. «Voglio ringraziare Nazarena Lanza di Slow Food Travel Montagne Biellesi, Armona Pistoletto di Let Eat Bi e Michele Colombo di Gal Montagne Biellesi per supportarci in questa iniziativa. Spero che sia solo l’inizio di una collaborazione perché sono convinto che il Cai possa fare molto per promuovere una cultura dell’alimentazione che favorisca il mantenimento e la rinascita dell'agricoltura di montagna. Sarà importante collaborare con loro anche in vista dell'Assemblea nazionale del maggio 2023 per far conoscere a chi viene da fuori le eccellenze delle nostre valli», spiega Formagnana. Alle 17.30 sarà inaugurata, nella biblioteca di Città Studi, la mostra fotografica “Il segno di un’amicizia”. Il rifugio Vittorio Sella al Louson voluto da Emilio Gallo”. Saranno esposte una serie di fotografie d'epoca che testimoniano l’inaugurazione del rifugio collocato nello splendido scenario del Parco nazionale del Gran Paradiso. Alle 18.30 “Dalla Bramattera ad Alghero”. sarà il momento per conoscere un aspetto poco noto di Vittorio Sella (1859-1943), fotografo e alpinista, ma anche vigneron. Fu infatti tra i promotori, a fine '800 della nascita della tenuta di Bramaterra e poi della più importante realtà vinicola sarda Sella&Mosca. Grazie alla collaborazione con l'Associazione italiana sommelier (Ais Biella) guidata da Daniela Drago con Tenute Sella e Sella&Mosca sarà possibile una degustazione di vini con una contemporanea apericena. Come tutti gli appuntamenti di giornata anche la degustazione e l'apericena saranno aperti a tutti ma si chiede un contributo minimo di 15 euro. Una parte del ricavato servirà per finanziere le attività sociali della sezione. Alle 21, all’Auditorium, “Dai 100 ai 150”. Sarà una serata dedicata alla montagna. Le immagini faranno rivivere la festa che in estate abbiamo celebrato al rifugio Vittorio Sella. E grazie ad alcuni storici anche chi non conosce questa importante figura dell'alpinismo mondiale lo potrà avvicinare. La serata sarà all'impronta della leggerezza e con battute e aneddoti daremo il via al 150°.

Per chiudere in bellezza il 150° il gruppo escursionistico della sezione ha già messo in calendario per l'ottobre del prossimo anno, domenica 15, un'ascensione al Mucrone. «È la montagna simbolo di noi biellesi ed è giusto chiudere l'anno lì. Ci sono due episodi che vorrei ricordare circa il Mucrone, Quintino e Vittorio Sella. Quintino Sella, da bambino, scappò di casa con il cane e raggiunse la cima del Mucrone. Sentiva già il richiamo delle vette. Suo nipote Vittorio, invece, in una fredda quanto tersa serata d'inverno, al termine di un evento mondano al Sociale, non si cambiò neppure e si precipitò a Oropa per poi salire al Mucrone, dove aveva allestito una sorta di osservatorio fotografico, per realizzare delle scatti. Essere parte di questa storia, davvero non può che inorgoglirci», dichiara il presidente Formagnana.

“Il 10 ottobre 1872 nasceva la sezione di Biella del CAI - dichiara il sindaco Claudio Corradino - e noi proprio oggi, all’interno della Sala Consigliare di Palazzo Oropa, vogliamo ricordare la storia e la consistenza del Club Alpino Italiano all’inizio di questo importante anniversario, da celebrare attraverso la rassegna degli uomini e delle strutture che ne hanno fatto la storia nell’ultimo secolo e mezzo. Per un'associazione raggiungere i 150 anni di vita rappresenta un traguardo di tutto rispetto ed è testimonianza dell'immutato amore e della passione dei soci per la montagna. In questa particolare occasione vorrei porre l'accento sulla grande rilevanza delle attività del CAI per la montagna e nello specifico quelle della sezione di Biella, quale patrimonio ambientale e culturale, italiano ed europeo. Quella che tutti insieme vivremo sabato 15 ottobre a Città Studi sarà una giornata speciale, da trascorrere riscoprendo la montagna, profondamente cambiata in questi 150 anni”.

Il saluto dell’Assessore alla Montagna Barbara Greggio. “Nel mio operato il Cai è stato un partner prezioso, con il quale ho lavorato fianco a fianco per la candidatura di “Biella Città Alpina” dell’anno e con il quale continuiamo a lavorare in piena sinergia per gli eventi legati alla montagna, per la sentieristica e nel Tavolo della Montagna comunale”.