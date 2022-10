La formazione, nuova priorità di Federmanager Biella

Federmanager Biella, Associazione che tutela e promuove il ruolo di Dirigenti, Quadri e Alte Professionalità, ha deciso di offrire gratuitamente ai propri soci attivi uno strumento formativo di qualità.

In collaborazione con Federmanager Academy viene resa disponibile un'ampia scelta di corsi e-learning fruibili a distanza, in qualunque momento e in forma ripetibile. Contenuti qualificati, illustrati da docenti di vari atenei e manager titolati, facenti parte del Faculty di Federmanager Academy, la management school del sistema Federmanager

"La formazione per Federmanager Biella non è certamente una novità - dice Giorgio Righini Vicepresidente e Tesoriere della Associazione -. Già in passato prima della pandemia avevamo collaborato con ITS TAM e sicuramente lo rifaremo in futuro, un nostro consigliere è tra i docenti dell’Istituto. Inoltre da molti anni siamo sponsor del Biella Master delle Fibre Nobili anche con la presenza di un nostro membro nel loro Consiglio Direttivo; questa nuova proposta però è destinata alla formazione dei nostri associati, Dirigenti e Quadri attivi".

Insiste Righini: "Il manager oggi deve vivere in costante aggiornamento. Stiamo vivendo un cambiamento d’epoca nel quale le condizioni mutano con repentina ed imprevedibile rapidità. Il manager, sia al fianco dell’imprenditore o solo al vertice operativo ed esecutivo aziendale, deve essere adeguatamente preparato per avvertire con largo anticipo quanto avviene nel mondo economico, sociale e culturale, deve sapere interpretare e cogliere le opportunità che si celano dietro al “cambiamento”. Federmanager Biella vuole contribuire alla crescita della preparazione manageriale".

"Federmanager Biella - prosegue Righini -, si dedica per costituzione alla tutela, assistenza e valorizzazione degli oltre 500 dirigenti e quadri iscritti; il nostro Presidente Renzo Penna è senza dubbio la figura locale più preparata in ambito giuslavorista per il contratto della categoria e, questa iniziativa così come sarà articolata, rappresenterà un nuovo servizio ai soci attivi.

La collaborazione con l’Academy di Federmanager, in particolare il proprio Direttore Federico Mioni, che fu nostro ospite nell’assemblea ordinaria ed elettiva del 2021, ci consente di accedere alla PIATTAFORMA FEDERMANAGER ACADEMY ed usufruire di uno straordinario strumento formativo con la flessibilità dell’e-learning".

"Certamente - conclude Righini-, la proposta mette a disposizione in forma gratuita un numero limitato di corsi ma l’auspicio è di ripeterla se ci sarà un valido riscontro. L’invito è quindi di contattare la segreteria di Federmanager Biella in via Nazario Sauro 3 per ricevere l’elenco completo e stabilire la priorità per l’assegnazione dei corsi".

Info Sede 015 247 0993 – biella@federmanager.it