Caro bollette, Cossato Shop non ci sta e organizza un incontro

Anche nel Biellese cominciano le mobilitazioni contro il caro bollette.

L’iniziativa è di Cossato Shop, gruppo a cui aderiscono più di 100 commercianti di Cossato, che ha organizzato per giovedì 13 ottobre, alle 21 a Villa Ranzoni, una riunione in cui saranno ascoltate le testimonianze dei commercianti colpiti dal caro bollette, ed il parere di due collaboratori esterni di Codacons, persone altamente competenti in materia di energia.

“Dobbiamo essere numerosi – lancia l’appello il Presidente di Cossato Shop Franco Basone - per cercare di smuovere il sistema e cambiare questa grave situazione, visto che, da quando si apprende dalla televisione, l’Italia e tanto meno all’Europa non intendono risolverla. Quindi dobbiamo essere noi a provarci perché ho sentito che tanti negozi e locali, anche rinomati, preferiranno chiudere piuttosto che lavorare 12 ore al giorno per pagare le bollette”.

“Dobbiamo essere numerosi – insiste Baone – perché, se la situazione non cambia e non avremo fatto niente, la colpa sarà nostra. Chi giovedì starà a casa, non si lamenti se poi dovrà chiudere l’attività. Il problema riguarda tutti noi, non soltanto io che utilizzo tanta energia perché ho un bar, e riguarda anche i nostri clienti che subiranno sicuramente il salasso dell’aumento del gas quando riaccenderanno il riscaldamento”.

Quello di giovedì non sarà un incontro isolato. “Dopo questo – annuncia Basone – ci saranno altre iniziative”.