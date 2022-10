Visioni di Futuro a Candelo, ecco il tour virtuale del Ricetto in notturna

Nei weekend 15-16, 22-23 ottobre, la città di Candelo guarda al domani con il progetto “Visioni di Futuro”, mostrando due visioni di un domani possibile grazie alla creatività e impegno di due “Candelesi”, armonizzando due approcci e racchiudendoli in un unico percorso: arte e tecnologia.

Da una parte la pittrice candelese Elena Ghirardelli propone una mostra delle sue opere intitolata “Città Trasposizione Futuro”, dall’altra, grazie ad una collaborazione del Comune di Candelo con una delle attività artigianali-artistiche del Ricetto di Candelo, sarà disponibile al pubblico un Tour virtuale del Ricetto, che permette ai visitatori di effettuare una suggestiva visita virtuale in notturna del borgo medievale.

Il sindaco Paolo Gelone nel presentare l’iniziativa sottolinea che “è preziosa la collaborazione dei Candelesi, di nascita o d’adozione, per lo sviluppo di un patrimonio come il Ricetto, nell’ottica di una volontà di crescere insieme”. Per l’occasione sarà disponibile a tutti anche il nuovo allestimento multimediale realizzato dal Comune e che costituisce la prima tappa del nuovo percorso di visita del Ricetto.