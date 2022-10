Valdengo: allarme fuga di gas da tubatura, invece è da un'automobile

Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco quella di oggi lunedì 10 ottobre, che sono dovuti intervenire anche a Valdengo per una fuga di gas.

La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata dai tecnici del gas che erano stati chiamati per un forte odore che i residenti hanno sentito in via Roma.

Una volta sul posto, i tecnici hanno verificato che non si trattava di una perdita dalle tubazioni ma da un'automobile parcheggiata.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'automobile.