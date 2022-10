Auto ribaltata sulla SP 412 tra Bornasco e Sala, alla guida un giovane trasportato in ospedale, FOTO

Auto ribaltata sulla SP 412, alla guida un giovane trasportato in ospedale

Incidente nella mattina di oggi lunedì 10 ottobre sulla SP 412 tra Bornasco e Sala dove un'automobile si è ribaltata ed ha finito la sua corsa in una cunetta a bordo strada. Alla guida un giovane che è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso.

Ad occuparsi dei rilievi e a definire la dinamica dell'incidente sono i Carabinieri ora ancora sul posto. I vigili del Fuoco si stanno invece occupando della messa in sicurezza dei mezzi e di riportare l'automobile sulla sede stradale.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.