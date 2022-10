Due interventi nella mattinata di oggi lunedì 10 ottobre da parte dei Vigili del Fuoco per alberi caduti sulla sede stradale per via della pioggia caduta nelle ultime ore, uno a Mongrando e uno a Mezzana Mortigliengo.

In entrambi i casi, a segnalare la necessità di intervento e a chiamare il 112 sono stati i passanti.

Fortunatamente le operazioni non sono state complesse e al momento non sono segnalate interruzioni di viabilità.