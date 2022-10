Buoni Spesa, a Vigliano è ancora possibile presentare la domanda

E' ancora possibile a Vigliano Biellese presentare domanda per richiedere i buoni spesa alimentari-gift card (scadenza bando: 15 ottobre 2022 ore 12:00). La domanda deve essere presentata dal richiedente esclusivamente tramite procedura on line, compilando il modulo presente al seguente link: Servizi online (il link diretto è presente anche in fondo a questa pagina) o accedendo alla sezione Servizi Online dalla home del sito e selezionando la voce "Buoni Spesa 2022".

I requisiti per poter presentare la domanda, sono i seguenti:. residenza nel Comune di Vigliano Biellese;. situazione di difficoltà economica correlata all'emergenza da Covid-19;. indice di situazione reddituale ISR, (parametro riscontrabile nell'attestazione ISEE), che deve necessariamente essere:- uguale o inferiore ad € 13.650,00 per un nucleo fino a 2 componenti;- uguale o inferiore ad € 14.650,00 per un nucleo composto da 3 persone;- uguale o inferiore ad € 15.650,00 per un nucleo composto da 4 o più persone.

Le card che saranno assegnate consentono l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. A differenza delle precedenti, in questa tranche erogativa, le gift card saranno erogate esclusivamente su supporto "fisico" (foglio di stampa A4 o card plastificate) e dovranno essere ritirate direttamente dal beneficiario che ha presentato l'istanza (o da un suo delegato): al termine dell'istruttoria, i beneficiari della misura, verranno contattati via e-mail o telefonicamente, per la convocazione presso gli Uffici Comunali per il ritiro.