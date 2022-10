Vigili del Fuoco: a Biella il castello di manovra illuminato di verde per la Pans Pandas

Anche i Vigili del Fuoco di Biella hanno aderito alla richiesta dell'associazione Genitori Pans Pandas Bge ODV di illuminare di verde un monumento con l’esclusiva finalità di far conoscere e sensibilizzare l’opinione pubblica verso la sindrome rara Pans Pandas, malattia non ancora riconosciuta, dai risvolti drammatici per i bambini e le famiglie stesse.

Per l'occasione, il castello di manovra del comando di via Santa Barbara è stato illuminato dalle ore 18 di domenica 9 ottobre, per l'intera notte, di colore verde, in segno di speranza.