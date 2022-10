Una bella camminata in compagnia per festeggiare i 35 anni di attività. È l'iniziativa messa in campo dal comitato di Cavaglià della Croce Rossa per onorare il lieto traguardo. La manifestazione si terrà a Cavaglià domenica 16 ottobre, con ritrovo alle 8.15 in piazza Palatucci e partenza alle 9.

Durante il tragitto chi vorrà potrà partecipare ad un gioco molto speciale. Il percorso è di circa 17 km. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato. Per info: 0161.96160.