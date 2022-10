Aborto, il fondo Vita nascente approvato in Commissione Sanità

Parere favorevole a maggioranza, in quarta Commissione presieduta da Alessandro Stecco, alla bozza di delibera per il cosiddetto fondo vita nascente. Un provvedimento che, ha spiegato dall’assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone, si propone di accentuare la collaborazione tra servizi sociali, sanità e Terzo settore e operare sempre più in un’ottica di sviluppo delle reti locali per integrare i supporti e gli aiuti prestare aiuto alle donne in difficoltà.

La bozza esplicita i criteri per l’accesso ai finanziamenti “per promuovere il valore sociale della maternità e sostenere le gestanti e le neomamme”; la delibera punta anche alla tutela della vita nascente da parte di organizzazioni e associazioni che operino nel settore della tutela materno infantile e iscritte negli elenchi approvati dalle Asl e degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali competenti.

Il documento prevede che, dei 460 mila euro stanziati per il 2022, 400 mila vengano destinati a progetti presentati da enti del Terzo settore iscritti agli elenchi approvati dalle Asl per azioni quali: ascolto e consulenza attraverso la presenza nei presidi sanitari; supporto alle donne in attesa per accompagnarle in una scelta individuale consapevole; progetti di sostegno alle mamme sia di natura economica sia attraverso la fornitura di beni di prima necessità; percorsi di sostegno psicologico individuale e di gruppo e di accompagnamento di auto mutuo aiuto.

I restanti 60 mila andranno ai quattro soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali individuati dalla delibera di Giunta 22-4914/2006 – i Comuni di Torino e di Novara e i Consorzi Cissaca di Alessandria e Csac di Cuneo – per interventi assistenziali.