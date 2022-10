A Cerrione arriva centro per le famiglie in viaggio

Arriva il centro per le famiglie in viaggio: un laboratorio per genitori e bambini di Cerrione organizzato dal Consorzio I.R.I.S. Il centro per le famiglie prosegue la sperimentazione di attività itineranti presso i comuni del territorio. Questa la prima tappa autunnale: sabato 22 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il Polivalente di Cerrione, ci sarà un evento per famiglie.

Sono invitati i genitori con figli tra 0 e 6 anni frequentanti le scuole e i nidi dei comuni afferenti all'Istituto comprensivo di Cavaglià. Ci saranno laboratori guidati da personale qualificato per conoscere ed interpretare le emozioni dei nostri piccoli. Sono previste attività ricreative per bambini e momenti di confronto per i genitori. Per partecipare occorre iscriversi compilando il modulo Google indicato nel volantino.Si prevedono altre tappe del centro famiglie sul territorio del consorzio IRIS.