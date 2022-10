Momento storico per Anffas Biellese, una cena speciale a casa di Gianna

“Una cena, speciale…”. Così Ivo Manavella commenta la serata in casa di Gianna Abbruzzese. “Era giusto festeggiare questo momento storico - aggiunge il presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas -. Abbiamo scelto di farlo in semplicità, senza nulla togliere alla gioia di un traguardo importate per la nostra associazione e per Gianna”.

La donna infatti era ospite da anni nelle strutture dell’Anffas Biellese. E dopo un percorso di crescita e di studio, ha realizzato il proprio progetto di vita, rendendosi indipendente. “Quindi il passo di andare a vivere da sola, dopo un iter lungo e non semplice” commenta Vito Catania, psicologo in forza ad Anffas. Che aggiunge: “Il traguardo di Gianna deve diventare il traguardo di tante altre persone. Oggi ce l’ha fatta lei. Domani toccherà ad altri”.