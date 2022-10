Ci risiamo: nuovi SMS trappola

Diversi consumatori biellesi hanno informato l'Associazione Consumatori Biella di aver ricevuto via SMS un messaggio in cui, apparentemente, istituti di credito informano i clienti dell’attivazione di un nuovo dispositivo e li invitano a cliccare un link nel caso fossero estranei all’accesso eseguito.

Questa forma di phishing è nota come smishing.

In situazioni come queste occorre non cliccare mai sul link indicato! Infatti, questi collegamenti contenuti negli SMS, così come spesso anche in messaggi posta elettronica, possono permettere ai malintenzionati di impossessarsi dei dati dei clienti e porre poi in essere azioni fraudolente a loro danno. Le segnalazioni sinora pervenute riguardano SMS che sembrano pervenire direttamente dalla banca e paiono quindi assolutamente credibili per il destinatario.