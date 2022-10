Casa Museo dell'alta Valle del Cervo, più che positivo il bilancio dell’estate 2022

La Casa Museo dell'alta Valle del Cervo fa un bilancio più che positivo dell'estate 2022: le aperture estive domenicali nell’ambito della Rete Museale Biellese hanno portato circa 500 presenze, le aperture straordinarie in concomitanza di eventi organizzati dal Comune di Rosazza o dalle Amministrazioni della Valle del Cervo circa 200 presenze; è intanto iniziata la stagione delle aperture a gruppi e scolaresche.

Se già durante l’estate sono stati ospitati vari gruppi in orario extra domenicale (Soroptimist, gruppo non vedenti e molti altri per un totale di più di 100 persone) l’autunno e la primavera saranno caratterizzati dall' ospitalità sia verso i gruppi che visitano Rosazza, uno dei borghi più belli d’Italia, sia alle scolaresche che per troppo tempo, causa pandemia, non hanno potuto accedere.

In questi giorni un bel progetto del circolo didattico di Vigliano Biellese sta facendo conoscere la piccola realtà della Valle Cervo a 5 classi di 3’ media. “La nostra offerta con visite guidate calibrate sull'età degli sputi, va dalla scuola dell’infanzia fino alle classi delle scuole secondarie superiori, con un invito particolare alle classi ad indirizzo turistico, per far conoscere ai ragazzi che lavoreranno con turisti e viaggiatori il proprio territorio, la sua storia e le sue tradizioni – spiegano - Continueranno durante l'anno le collaborazioni con il Centro di Documentazione Alta Valle del Cervo la Bürsch, il progetto La Valle dell’Acqua , il lavoro di catalogazione degli oggetti e il continuo contatto con il pubblico attraverso i canali social Fb e Instagram. Di tutto si occupa l'omonima associazione che dal 1987 ha creato e mantenuto viva e vitale l'istituzione. Servirebbero naturalmente più teste e più braccia per sollevare i volontari dai tanti compiti ma sarebbe d’aiuto anche il poter contare su un maggior numero di soci, che attraverso il versamento costante della quota annua porterebbero ossigeno alle sempre sparute finanze”.

E aggiungono: “I tanti commenti dei visitatori ci spronano a continuare nella divulgazione della storia e delle tradizioni della Bürsch attraverso il viaggio nei 14 ambienti che compongono la casa, lo stupore negli occhi dei bimbi o il compiacimento dei visitatori più anziani valgono davvero i piccoli o grandi sacrifici delle ore trascorse a raccontare e spiegare la nostra storia a Rosazza in via Pietro Micca 25”.