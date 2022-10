Lavori di riasfaltatura a Pray, ecco le strade interessate

“Abbiamo realizzato la riasfaltatura di tratti di strade cui necessitava intervenire per evidenti problemi di buche e deterioramento del vecchio asfalto. I lavori hanno interessato la strada per Pratrivero, Solesio in vari punti e in Frazione Collo. Inoltre sono terminati i lavori di realizzazione di circa 170 metri di cunette in cemento armato in località Villa Sotto Mulino”. A scriverlo, nei giorni scorsi, sui propri canali social il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello. E aggiunge: “I lavori hanno avuto un costo di 80.000 euro, finanziati totalmente con fondi del Comune. Purtroppo l'aumento del costo dei materiali, in particolare acciaio e asfalti, non ci ha permesso di fare di più, confidiamo nel riuscire a reperire ulteriori risorse per programmare altri lavori da svolgere nei prossimi mesi”.