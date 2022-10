Top Ganna frantuma la storia nell'Ora: nel '35 il record del cellese Olmo

56.792 km/h. Filippo Ganna frantuma la storia a Grenchen. In Svizzera il corridore di Verbania della Ineos, già campione olimpico su pista e del mondo a cronometro su strada, ha letteralmente schiantato il record dell'ora che apparteneva a Dan Bingham con 55,548 km e polverizza anche il record dei record di Boardman (56,375 km) del 1996.

Nel 1935 anche un savonese riuscì in un'impresa tanto ambita per i corridori che mette insieme un mix di fatica ed abilità senza precedenti.Il cellese Giuseppe "Gepin" Olmo il 31 ottobre di 87 anni fa riuscì nell'impresa nel Velodromo Vigorelli in sella ad una Bianchi da 8,5 kg con un rapporto 24×7. Fu il primo a infrangere il muro dei 45 chilometri orari, con 45,090 km.