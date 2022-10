Tennistavolo, weekend agrodolce per la Splendor Cossato

Consolida la prima posizione nel campionato di D1 regionale girone B la compagine cossatese Splendor UnipolSai/ MB Line, che sbanca Vercelli al termine di una combattuta contesa per 4 a 2.

I vercellesi, si presentano con la formazione migliore, con Quaglia che riesce nei primi due singolari a superare Pronesti e Capodiferro, poi sul 2 a 2 grazie alle vittorie di Trevisan e Bianchetto , la gara si decide negli ultimi due singolari dove Trevisan e Capodiferro la spuntano con i rispettivi avversari e si portano a casa l’intera posta. Amara trasferta invece per Cedas Splendor Catto/Bau', che nulla può contro una delle compagini più forti del campionato, e cade a Vigliano con un pesante 6 a 0. Per i cossatesi ci sarà tempo per rifarsi nella seconda parte del campionato , dove si lotterà con squadre più abbordabili per puntare alla salvezza.