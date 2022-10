“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 7-5 contro San Giovanni Bosco Pro Riva”

Si è conclusa con il risultato di 7-5 in favore di “Su Nuraghe Calcio Biella” l’amichevole disputata nel campo sportivo “San Biagio” di Biella contro “San Giovanni Bosco Pro Riva”, squadra allenata da Mauro Romano e presieduta da d. Piero Grosso.

In precedenza rinviato, l’incontro era particolarmente atteso per un confronto atletico tra giovani ben preparati; atteso, combattuto seriamente e con determinazione da entrambi gli schieramenti, anche in vista del campionato provinciale alle porte, il cui fischio di inizio è in calendario il prossimo lunedì 10 ottobre.

Suddiviso in due gironi, A / B, con gare di andata e ritorno ai quali partecipano 10 squadre per girone, il campionato provinciale di calcio a 7, categoria “open”, anche quest’anno è organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Inserito nel girone “B”, “Su Nuraghe Calcio Biella”, allenato da Roberto Geromel e diretto da Gaspare Carmona, scenderà in campo in casa con lo stemma dei Quattro mori sul cuore contro la “Associazione Sportiva Divano Kiev”. Prima di campionato che verrà disputata lunedì 10 ottobre alle ore 20:00 presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese.