Sotto di un set, rimonta fino al 3-1: ottima la gara d’esordio per la Prochimica Virtus Biella

Prochimica Virtus Biella in rimonta all’esordio in campionato: la compagine biellese riesce a superare 3 a 1 l’ostica Acqui Terme. Gara in salita nel primo set, con gli ospiti che chiudono 25 a 21. Senza problemi il secondo (25-12) mentre sono stati più combattuti gli ultimi. Al quarto, successo per 26 a 24 che vale la prima vittoria stagionale targata Virtus.