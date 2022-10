La pioggia non spegne la passione dei runners, Mersi e Feo primi alla gara dei 5 Campanili (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

La pioggia non ha spento l’entusiasmo dei 43 runners presenti questa mattina, a Mongrando, alla riedizione speciale 2022 della corsa podistica dei 5 Campanili, realizzata da La Vetta Running. Una manifestazione sportiva speciale, andata in scena proprio per il 50° anniversario della Casa del Giovane.

Primo al traguardo è giunto Enzo Mersi, seguito a ruota da Federico Magagna e Leonardo Jon Scotta. Tra le donne, invece, ha spiccato Giusi Feo, a discapito della giovanissima Lara Lovisi e Linda Perini.