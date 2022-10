Gran partenza per la SPB Maxemy, vittoria 3 a 0 a Cuorgnè

Buona prova per la SPB Maxemy, che esce vittoriosa dalla prima trasferta, giocata in campo dell’Alto Canavese Volley, a Cuorgnè. Un 3 a 0 convincente per i ragazzi di coach Bonaccorso, che hanno dimostrato di saper esprimere un buon livello di pallavolo e di lottare fino agli ultimi punti.

“Una vittoria che stimola i ragazzi - dice Giovanni Bonaccorso, coach della Serie D della SPB -.Ciò consentirà di spingere ancora negli allenamenti perché solo tramite essi possiamo crescere mentalmente prima che tatticamente e tecnicamente. Personalmente sto vivendo in apnea per l’enormità delle cose nuove che devo affrontare. Ringrazio la società che per questo esordio ha inserito nello staff il direttore sportivo Federico Barazzotto, una grande mano in termini organizzativi.” I ragazzi si stanno allenando duramente in questo periodo e sicuramente i risultati si vedranno durante questo girone. Sarà importante crescere costantemente e raggiungere un livello di forma fisica e mentale ottimale per il proseguo della stagione.

Alto Canavese Volley - SPB Maxemy 0-3

Parziali: 20-25; 21-25; 28-30.

SPB: Badini 0, Bottigella 11, Bozzo 0,Mazzoli 16, Pelle 11, Pozzi 3, Rege 7, Spinello 5. Libero Ressia. NE: Sarasino, Vicario.