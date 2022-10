Buona la prima per la SPB Ilario Ormezzano Sai: Vercelli sconfitta 3 a 0

Prima gara per la SPB Ilario Ormezzano Sai e prima vittoria per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese. Le mura casalinghe non sono servite al Volley Vercelli, che fin da subito è stata costretta ad inseguire i biellesi, partiti con agonismo e cattiveria.

“Ieri sera è stata una bella partita, è sempre bello ricominciare a giocare e riprendere confidenza con il campo- dice Jacopo Marchiodi, centrale della Scuola Pallavolo Biellese -. Abbiamo iniziato il campionato nel migliore dei modi anche se dobbiamo ancora oliare bene alcuni ingranaggi, ma c’è tempo per quello siamo solo alla prima giornata. Nel complesso un'ottima prestazione da parte di tutti e speriamo di continuare così.” Era importante portare a casa tre punti contro una delle contendenti alle posizioni per i playoff e la squadra ha fornito una buona prestazione nonostante fosse la prima uscita del campionato.

Volley Vercelli - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 19-25; 17-25; 23-25.

SPB: Cravera 9, Frison D. 9, Frison E. 5, Gallo 0, Marchiodi 11, Ricino 1, Scardellato 17, Sganzetta 0, Ujkaj 3. Libero Vicario 1. NE: Brusasca, Debenedetti.