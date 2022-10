Candelo, Comune e Cosrab informano i cittadini sulle buone pratiche del compostaggio

Come si può praticare il buon compostaggio? Quali modalità occorre adottare sapientemente? Di questo e molto altro si parlerà nell'incontro formativo in programma venerdì 14 ottobre, alle 18.30, nella sala delle cerimonie di Candelo (interno Ricetto). Un progetto che vede la collaborazione il Comune con Cosrab.

A presentare la campagna il sindaco Paolo Gelone: “Si tratta di un'iniziativa dedicata ai Candelesi sul compostaggio domestico. Si parla tanto di sostenibilità ambientale e di riduzione dei rifiuti e Candelo, insieme a Cosrab, offre un momento gratuito di informazione per capire davvero cosa e come fare. Non dobbiamo smettere di educare e sensibilizzare per un futuro migliore, così da raggiungerlo davvero tutti insieme”.