Tragedia a Bellinzago, salgono a due le vittime dell’incidente

Salgono a due le vittime del gravissimo incidente stradale di ieri mattina a Bellinzago Novarese. Dopo la ventunenne di Varallo deceduta sul colpo, ha cessato di vivere alcune ore dopo il ricovero in rianimazione all’ospedale di Novara anche il conducente del veicolo, un ragazzo di 22 anni (e non di 30 come riportato dalle prime informazioni).

Non è in pericolo di vita invece il terzo ferito, un ventenne, ricoverato in codice giallo sempre a Novara. La tragedia è avvenuta attorno alle sei di ieri: l’auto si è schiantata contro la spalletta del ponte sul canale che si snoda tra l’abitato di Bellinzago e l’aeroporto militare di Cameri. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della Stazione di Oleggio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Oleggio.