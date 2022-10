Valdengo, scontro tra due auto al passaggio a livello: una donna in ospedale (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Saranno da accertare le cause del sinistro stradale avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 9 ottobre, al passaggio a livello di Valdengo.

A scontrarsi due auto condotte da un giovane e una donna: proprio quest’ultima, stando alle prime informazioni raccolte, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Nel frattempo, la linea ferroviaria è stata momentaneamente interrotta per rimuovere veicoli e detriti; traffico interrotto e lunghe code si sono fermate nel tratto di strada.