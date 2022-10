Salussola, auto centra mezzo in sosta e scappa via (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri nella serata di ieri, 8 ottobre, a Salussola. Stando alle ricostruzioni del caso, un’auto avrebbe centrato in pieno un’auto in sosta e si sarebbe allontanata a gran velocità. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Dopo ulteriori controlli, non è stato ritrovato il responsabile.