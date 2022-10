Rifiuti abbandonati a Cavaglià, l’ira del sindaco: “Chi è testimone di questi fatti avverta il Comune”

Ancora rifiuti abbandonati nel Biellese. Stavolta la segnalazione arriva dal sindaco di Cavaglià Mosè Brizi che, attraverso i canali social, scrive quanto segue: “Questa è via Moncavallino, dove mi sono recato dopo la segnalazione di un cavagliese. A chi fosse così menefreghista da non volersene interessare, ricordo che l'ecocentro di Viverone, adibito alla raccolta dei rifiuti ingombranti, è aperto il mercoledì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 15. Il fatto di continuare a liberarsi dei rifiuti in prossimità di boschi o bordi strada, oltre al fatto di denotare totale mancanza di rispetto verso l'ambiente e verso gli altri, comportamenti derivanti da totale ignoranza, comporta anche il fatto di sottrarre ore di lavoro al personale del Comune, in quanto quasi tutti i giorni, durante l'orario di lavoro, si deve recare a recuperare e smaltire tali rifiuti. Ore che potrebbero essere impiegate per effettuare lavori utili al nostro Paese. Quindi, oltre a fare un danno all'ambiente, si reca anche un danno economico alla collettività, che come al solito paga anche per quelli che pensano di essere più furbi. Chiedo la cortesia, nel caso qualcuno dovesse essere testimone di certi eventi, di segnalare il fatto al personale del Comune o agli amministratori, di modo che si provveda a sanzionare questi personaggi. Possibilmente con fotografie che testimonino il fatto. Grazie, un saluto a tutti”.