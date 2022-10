Donna alla guida finisce fuori strada a Mongrando, automobilisti le prestano aiuto e lanciano l’allarme

Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme e a prestare i primi soccorsi alla conducente rimasta coinvolta nell’incidente autonomo, avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 9 ottobre, a Mongrando.

Per cause da accertare, la donna alla guida è finita fuori strada con la propria auto: sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, anche i sanitari del 118 che hanno assistito la donna, poi trasportata in ospedale per le cure del caso.