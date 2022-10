Biella, donna accusa malessere in casa: sirene al Villaggio Lamarmora (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Intervento congiunto di 118 e Vigili del Fuoco al Villaggio Lamarmora di Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, una donna avrebbe accusato un malessere all’interno della sua abitazione.

Una volta sul posto, la squadra l’ha raggiunta e affidata all’assistenza dei sanitari. In seguito, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.