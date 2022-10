Avis Coggiola, numeri in crescita: consegnate anche le benemerenze ai donatori

Ha riscontrato un buon successo la festa sociale di AVIS Comunale di Coggiola, in programma sabato 24 settembre. Dopo 3 anni di attesa, i soci della sezione si sono ritrovati per festeggiare il ritorno alla normalità con la consueta cena sociale e la premiazione dei donatori benemeriti che nel corso di questi 3 anni hanno raggiunto importanti traguardi associativi.

La festa è iniziata alle ore 18:30 presso l’Asilo Don Fava di Portula-Granero dove la sezione ha premiato i donatori; 57 sono stati i soci premiati, tra cui 5 insigniti con il distintivo in oro con smeraldo , che equivale al traguardo delle 100 donazioni. Nel corso del momento istituzionale , il presidente Nichele ha tracciato un bilancio di questi anni, sottolineando che la sezione è in crescita da diversi anni, con l’aumento di nuovi iscritti, tra cui parecchi giovani ( nel 2022 ben 6 18enni ) e nelle donazioni che hanno sfondato il tetto delle 350 sacche raccolte tra sangue e plasmaferesi, che la vede tra le sezioni piu attive del biellese; anche a livello scolastico AVIS Coggiola è attiva con progetti mirati sulla sensibilizzazione della donazione. Il presidente ha illustrato ai presenti il nuovo sistema di prenotazione “ Biella clicca e dona “ e posto importanti incognite sul futuro delle associazioni avisine.

“Come anche nel resto d’Italia si riscontra un emergenza medica grave, con mancanza di personale tra medici, tecnici di laboratorio e infermieri che operano nel sistema trasfusionale, con concorsi per assunzioni di medici andati deserti e inevitabili difficoltà nell’operato delle sezioni – spiega Nichele - Un altro grosso problema che attanaglia le associazioni è stato l’avvento del RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore ) che regolarizza le associazioni di volontariato ma che nello stesso tempo evidenzia molte difficoltà nella gestione di esse con parecchie pratiche burocratiche da svolgere che le espongono al rischio di chiusura ( ricordiamo che la maggior parte delle associazioni sono gestite da volontari non stipendiati che impiegano il tempo libero per le attività associative ) e che pian piano le trasformano in vere e proprie aziende”.

Dopo la cerimonia di premiazione cena in compagnia. “Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla festa e i donatori che tutti i giorni compiono il gesto della donazione – conclude Nichele - La sezione terminerà l’anno con due eventi: alla festa della Paletta di Coggiola dove sarà presente con lo stand associativo e il 1° novembre con la consueta e tradizionale Castagnata avisina. Chi volesse avere informazioni sulla donazione di sangue può seguire le pagine ufficiali Facebook e Instagram, inviare un messaggio whatsapp al numero associativo 3394521520 oppure invisre una mail all’indirizzo: coggiola.comunale@avis.it”.

Di seguito le Benemerenze:

Distintivo in oro con smeraldo

Bazzano Marco, Cerruto L.Franco, Selvaggio Devis, Vercella Barbis Maurizio, Vaudano Andrea. Distintivo in oro con rubino Ferrante Manuela, Lentini Valeria, Nichele Cristian, Vigna Ezio.

Distintivo in oro

Bassotto Paltò Matilde, Battistello Filippo, Bertolini Massimo, Biglia Elena, Bonomo Raffaello, Fonso Emanuele, Fila Robattino Donald, Giva Marco, Perotto Alan, Savia Donatella. Distintivo in argento dorato Angonese Alessio, Bergamin Roberta, Boerio Elisabetta, Boggia Fabrizio Andrea, Diani Marco, Garatti Monica, Lombardi Michele, Lupato Nicolò, Mancino Enrico, Marcon Stefano, Petitti Lucia Francesca, Serramoglia Igor, Vigna Valerio.

Distintivo in argento

Albanese Fabio, Barattino Sara, Bergando Luigi, Bolla Dolores, Botta Pierluca, Bozio Christian, Carola Mattia, Carollo Paola, Ciliesa Carolina, Fenaroli Lisa, Fusaro Christian, Maggioni Mariella, Miccoli Tommaso, Montibelli Alessia, Nicola Maddalena, Palestro Paolo, Panchieri Loris, Panetti Elena, Perotto Chiara, Pogliano Sabrina, Rogora Gabriele, Sartore Marco, Zarrillo Marco, Zonco Massimo.

Distintivo in rame

Gallotto Marco