Premio +Biellezza in Valle, menzione per Andrea Cerreia Varale - Foto Andrea Cerreia Varale

“Per l'originale progetto di riqualificazione di uno spazio ambientale naturale prima non adeguatamente valorizzato dal punto di vista naturalistico e di fruizione. Il progetto si pone l'obiettivo di aumentare la bellezza del luogo e di sviluppare un modello di business articolato e sostenibile per attività sportive e turistiche, e inoltre di conservazione della fauna ittica locale e ambientale”.

Questa la motivazione per la quale Andrea Cerreia Varale e CVA Masserano Lake, il nome con cui gestisce la pesca sportiva sulla Diga di Masserano–Lago delle Piane, ha ricevuto ieri, sabato 8 ottobre al Sellalab, una menzione durante la cerimonia di premiazione del Premio +Biellezza in Valle.

Andrea ha partecipato su consiglio del Comune di Casapinta con cui ha collaborato alla pulizia dei sentieri lungo il lago. “Nel fare la pulizia dei sentieri, – racconta il Vice Sindaco di Casapinta Alberto Cavasin - abbiamo incontrato Andrea che, sette anni fa, ha lasciato il proprio lavoro da dipendente e ha preso dal Consorzio Baraggia la gestione del lago come pesca ed utilizzo dei sentieri per il percorso dei pescatori. Abbiamo unito le forze e pulito e riaperto sentieri che non c'erano più”.

“Quando è uscito il Premio +Biellezza in Valle, - continua Cavasin - abbiamo consigliato Andrea di partecipare per raccontare il suo grande lavoro di recupero ambientale e promozione sportiva e turistica, ed il fatto che lui crede in quest'attività. All'inizio della sua gestione Andrea ha pulito 7-8 chilometri di sponda del lago raccogliendo più di 80 sacchi di immondizia e poi, in questi anni, ha tolto tutti i baldacchini di fortuna, e ha creato 37 piazzole per i pescatori creando soppalchi in legno dove la gente può pescare e fare pic-nic”.

Ecco come Andrea Cerreia Varale, 38 anni, laureato in scienza forestali, commenta questa menzione: “Abbiamo partecipato senza nessuna ambizione con lo scopo di far conoscere la Diga di Masserano che riceve turisti da tutta Italia e da mezza Europa, e di divulgare e focalizzare il lavoro fatto in questi sette anni. Sono stato colpito da clima che si respirava al Sellalab, dove tutti i presenti erano spinti dal bene per il territorio e non dall'ambizione personale. Questa menzione è un giusto riconoscimento ed un valore aggiunto per l'impegno e la dedizione che abbiamo messo nella manutenzione quotidiana del lago, delle sponde e dell'area pic-nic, e nella tutela di lago, pesci e pesca”.

Grazie a questa menzione Andrea Cerreia Varale ha vinto la partecipazione ad un master di accompagnamento allo sviluppo di imprese e cinque ore incontri finalizzati alla messa a terra del suo progetto.