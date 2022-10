Pralungo in festa, inaugurata la Stella del sagrato della chiesa

Giornata di festa a Pralungo per l’inaugurazione del restauro della Stella posta sul sagrato della chiesa parrocchiale. Durante la manifestazione è stato ricordato che la prima posa della stella risale al 1999 giusto in tempo per accogliere don Ezio Zanotti, giunto in paese nel 2000.

“La stella avrebbe dovuto essere rifatta nel 2020, anno della Incoronazione, ma poi la pandemia ha cambiato i piani e siamo giunti fino ad oggi – spiega il sindaco Raffaella Molino - Il progetto della nuova stella è stato curato dall'architetto Daniele Aiazzone che ha predisposto i disegni con i quali è stato chiesto ed ottenuto un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 2000 euro”.

La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale per festeggiare i 45 anni di sacerdozio di don Ezio. Erano presenti, oltre all’amministrazione comunale, anche il vescovo di Biella Roberto Farinella, il Presidente della Fondazione Franco Ferraris e il luogotenente dei Carabinieri Giacomini.