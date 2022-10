Biella ricorda le vittime degli incidenti sul lavoro FOTO

L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro ma questo deve essere sempre sicuro. Troppi gli incidenti che quotidianamente leggiamo sulle cronache. Nella giornata Nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul Lavoro di fronte al monumento che li ricorda, nonostante la pioggia si sono trovate autorità e rappresentanti dell’associazione per tenere alta la memoria sull’infortunistica.

I dati però evidenziati mettono in evidenza una preoccupante crescita: nel Biellese in un anno sono cresciuti del 25% da 687 a 861, una crescita esponenziale troppo elevata e che deve portare a una maggiore attenzione e prevenzione come hanno ricordato tutti gli intervenuti. Presenti tra gli altri il sindaco di Biella, Claudio Corradino; l’Assessore Regionale al Lavoro Elena Chiorino, il consigliere regionale Michele Mosca e il consigliere comunale Alessio Ercoli