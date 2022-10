Biella, Espressione Alpina accesa 6 ore di sera

Come amano spesso ripetere cittadini e penne nere, ogni sera è spettacolo quando Espressione Alpina si illumina. Tuttavia, per rispondere alla crisi energetica e contribuire al risparmio energetico, pur utilizzando un’illuminazione al led, a bassissimo consumo, l’opera dell’artista Paolo Barichello resterà accesa solamente dalle 18 alle 24, e non più tutta la notte. Ne dà notizia la pagina Facebook di ANA Biella.