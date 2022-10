A Città Studi il congresso su anziani, Covid 19 fino alle nuove sfide sanitarie e assistenziali

Ieri, sabato 8 ottobre a Biella, presso l'auditorium di Città Studi, si è svolto il Congresso "Anziani: dal covid 19 alle nuove sfide sanitarie e assistenziali" aperto a tutta la popolazione. L'organizzatore dell'evento l'Associazione Anzitutto con la collaborazione della RSA Paradiso di Gattinara, della Biblioteca Biomedica Biellese, del CTV (Centro Territoriale di Volontariato di Biella). L'evento ha ottenuto il Patrocinio di ASL Biella, Comune di Biella, Ordine dei Medici di Biella e Ordine Professioni Infermieristiche di Biella. L'iniziativa ha coinvolto, tra mattino e pomeriggio, un centinaio di persone

La giornata è iniziata, dopo il saluto delle autorità, con l' introduzione da parte del dr. Bernardino Debernardi e della dr.ssa Maria Laura Colegna di Anzitutto ed è stata aperta da una lezione magistrale del dr. Alberto Cester, Geriatra e Fisiatra, già Primario della Geriatria di Dolo (VE) dal titolo "Anziani tra covid e nuove emergenze".

Nel suo intervento il dr. Cester ha fatto una disamina di quanto successo a partire dalla prima ondata, ponendo la sua attenzione sia agli operatori della sanità, sia agli anziani. Nella prima sessione, moderata dal dr. Vito Marinoni e dalla dr.ssa Lia Rusca, hanno parlato di "Covid e Ospedale di Biella" il dr. Aldo Tua e la dr.ssa Cristina Frassati che hanno spiegato con dovizia di particolari come venivano trasformati i reparti delle varie specialità in reparti covid e come veniva preparato il personale. Il dr. Carlo Peruselli, Medico Cure Palliative, con "Criteri di triage durante l'emergenza pandemica: fra carenza di risorse e cura delle persone più vulnerabili" illustrato i protocolli utilizzati, la letteratura scientifica su cui si sono basati gli interventi, con particolare riguardo ai casi difficili che inerenti le persone più fragili.

La seconda sessione, che riguardava le strutture extraospedaliere e covid, moderata da Romina Tallia e Ilaria Sardo ha visto le relazioni "Covid e strutture per anziani" (Elena Ruffanello e Sonia Osella) in cui sono state messe in evidenza le difficoltà per gli anziani residenti e per gli operatori. Nella successiva ("Persone con demenza e Covid") la dr.ssa Elena Ortone ha riferito le difficoltà di trattare i malati con demenza e la loro la maggior mortalità per covid rispetto a quelli che non erano affetti da demenza. La terza sessione, che riguardava il territorio, con moderatori Enrica Borrione e dr. Dario Amati, il dr. Claudio Bramini ha trattato l'argomento "Il Medico di Medicina Generale" illustrando tre casi di covid da lui affrontati nella sua pratica quotidiana e si è conclusa con l'intervento della dr.ssa Monica Gasparini ,"Un modo per raccontare il covid", che è consistito nella lettura di un suo breve racconto che ha scritto in epoca covid .

La parte pomeridiana era rivolta soprattutto al futuro e in essa si è data voce al "Terzo Settore" rappresentato dal Volontariato e dalle Cooperative Sociale che hanno continuato ad operare durante il periodo Covid o addirittura sono nati in quel periodo. Sono intervenute per illustrare i bisogni emergenti ed i loro progetti: AIMA (Associazione Itaiana Malattia di Alzheimer), ALICE (Associazione per la lotta all'ictus cerebrale), APB (Amici Parkinsoniani Biellesi), A RUOTA LIBERA (servizi alla persona al proprio domicilio), AUSER Provinciale di Biella, AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Sezione di Biella), Sportello Anziani Filo D'Arianna.