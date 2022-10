Pray, la cucina della materna ha nuove attrezzature: l'energia sarà green

“Abbiamo completato con nuove attrezzature la cucina della nuova scuola materna donata da Achille Burocco, già inaugurata lo scorso anno. Le attrezzature acquistate dal Comune, con una spesa di investimento di circa 30mila euro, consentirà alla nuova ditta che si è aggiudicata l'incarico del confezionamento dei pasti per la nostra scuola, di produrre quanto necessario alla refezione scolastica direttamente sul posto”. Lo scrive, sui propri canali social, il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello.

E aggiunge: “La nuova cucina, così come la nuova scuola, sarà alimentata esclusivamente con energia elettrica in gran parte prodotta dagli impianti fotovoltaici comunali già operativi e da un ulteriore impianto che sarà attivato nelle prossime settimane per un totale di energia rinnovabile di 50 Kwh. Inoltre questa operazione ha permesso di non aumentare il costo del buono pasto alle famiglie e garantire una refezione di elevata qualità”.