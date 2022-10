A Pettinengo in vigore nuove tariffe orarie alla palestra comunale

Nuove tariffe alla palestra comunale di Pettinengo. Le Associazioni locali e privati locali, con utilizzo docce pagheranno per un Uso continuativo o ciclico 16.00€/ora - Uso non continuativo 28.50€/ora; Associazioni locali e privati locali, senza utilizzo docce - Uso continuativo o ciclico 11,00€/ora - Uso non continuativo 24.00€/ora; Associazioni esterne e privati esterni, con utilizzo docce - Uso continuativo o ciclico 17.50€/ora - Uso non continuativo 35.00€/ora; Associazioni esterne e privati esterni senza utilizzo docce pagheranno invece per un Uso continuativo o ciclico 16.00€/ora - Uso non continuativo 28.50€/ora.

La struttura viene in ogni caso concessa a titolo gratuito nel caso in cui le Associazioni locali o esterne facciano richiesta dell’utilizzo della palestra per l’organizzazione di attività destinate ai minori di anni 14 e nel caso in cui le Associazioni locali facciano richiesta dell’utilizzo della palestra per scopi benefici.