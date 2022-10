Dall'incontro tra la fede e l'ispirazione a Occhieppo Inferiore nasce l'opera "Il metallo non piega la fede ma la fede piega il metallo"

Non è in marmo, nemmeno in legno, né in terracotta. È un Cristo Crocifisso in filo metallico inox realizzato da Vito Bettin, di Occhieppo Inferiore e che ora si trova nella chiesa di Occhieppo.

Alla sua base è posta una targhetta recante il nome, ovvero il senso, della realizzazione: “IL METALLO NON PIEGA LA FEDE, MA LA FEDE PIEGA IL METALLO”. Il metallo, usato nei chiodi per piegare la volontà di sacrificarsi per la Fede, non è riuscito a fermare la Fede poi nata a seguito di quel sacrificio e oggi l’uomo cristiano piega il metallo proprio per ricordare quel sacrificio.

Sempre alla base un’altra targhetta che riporta la scritta: “NON NOBIS, NON NOBIS DOMINE, SED NOMINI TUO DA GLORIAM” (Non il nostro nome, non il nostro nome Signore, ma al nome tuo da gloria).

"L'opera - spiega l'autore - sarà esposta per circa un mese presso la chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore. Nei pressi di questa sarà disponibile una cassetta per le offerte alla Parrocchia sempre preziose per le attività parrocchiali. E se l’autorità ecclesiale lo permetterà e a Dio piacendo, verrà successivamente esposta anche a Oropa in tempi da definirsi e altri santuari, in una sorta di pellegrinaggio itinerante".

E' la prima volta che l'autore realizza una scultura. "E' dai tempi delle medie che non modellavo qualcosa - racconta Vito Bettin -. In senso culturale ho solo prodotto tempo fa un libretto di poesie e riflessioni dal titolo "il senso della vita" i cui proventi furono interamente devoluti alla "mensa del Pane Quotidiano" di via Novara in Biella. Anche una commedia per bambini: "L'Uomo dei boschi" che è piaciuta molto a bambini e insegnanti delle Elementari e di cui voi avevate descritto in un vostro articolo mesi fa. Non so se sia passione ma non credo, semplicemente vado dove mi porta la fantasia e seguo la mia deriva personale nell'esprimere ciò che da dentro cerca di uscire fuori. Ed è proprio quello che voglio dire a ragazzi che verranno a vedere l'opera: è giusto seguire le proprie inclinazioni, le proprie ispirazioni, come è accaduto a me. Ho realizzato questo Cristo questa estate, quando faceva tanto caldo e non riuscivo a dedicarmi all'aula boschetto di Occhieppo, ha seguito la mia espirazione e questo è stato il risultato".