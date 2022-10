L’opinione di Fabio Ravanelli su situazione export, caro bollette, digitalizzazione imprese, economia circolare e turismo

“In fatto di export, l'ultimo trimestre è andato effettivamente bene, e questo dimostra che c'è un'economia viva e vitale, che si è ripresa adeguatamente dopo il Coronavirus. Dobbiamo comunque fare una considerazione: abbiamo imprese manifatturiere molto forti nel nostro territorio, con un'antica e forte vocazione all'export, fattori di successo che hanno portato l'export a riprendersi molto bene dopo l'anno pandemico.

Il problema oggettivo che si sta creando in questo momento, è l’arrivo delle nuove bollette con rincari senza precedenti, con un effetto che viene già percepito sull’economia. La soluzione immediata sono delle misure urgenti; in caso contrario, ci sarà una frenata importante perché da un lato, pesa sulle imprese l'effetto dei rincari, e dall'altro pesa sui cittadini che, trovandosi di fronte a costi in gran parte incomprimibili, dovranno tagliare altre spese fino a generare un ulteriore crollo dei consumi.

Quindi: problemi economici per le imprese dovute alla bolletta, ma nel contempo anche crollo dei consumi. Questo è lo scenario se non verranno introdotti correttivi urgenti.

Ci sono delle aziende che sono in una situazione tale che per loro produrre non è più conveniente perchè partono già in perdita e ci sono imprese che con molta probabilità sospenderanno l'attività mettendo in cassa integrazione i lavoratori per qualche mese; questo, a parer mio, lo scenario disastroso per l'economia.

Cosa bisogna fare? Sicuramente la strada che l'Europa sta faticosamente portando avanti è quella di apporre un tetto al prezzo del gas ed è fondamentale che si vada in questa direzione. Inoltre deve essere applicato il “disaccoppiamemto” tra fonti energetiche legate alle rinnovabili e quelle legate al gas per la produzione di energia elettrica.

Nel medio e lungo termine poi c'è da ripensare a tutta la nostra politica energetica: innanzitutto il Governo ha già trovate fonti alternative ma dovremo spingere più sulle rinnovabili e dovremmo aprire un cantiere di lavoro sul tema del nucleare. Ora è tardi, ma prima o poi si dovrà iniziare a discutere seriamente di questo tema.

La digitalizzazione delle imprese? non è più solo una buona opportunità, ora è necessaria per riuscire a stare in maniera competitiva sui mercati. Riguarda la quasi totalità delle imprese, e un errore che non devono fare i piccoli è pensare che la digitalizzazione non li riguardi. Camera di Commercio per esempio, deve stimolare conoscenza culturale, creare la consapevolezza di un mercato che cambia e far comprendere che la rete non è un problema da affrontare ma un vantaggio commerciale.

Parlando di economia circolare, questa è una grande opportunità, una strada da intraprendere; il mondo non può essere stressato dalla continua e imponente creazione dei rifiuti e sfruttamento delle materie prime. E' chiaro che i costi sono importanti per le imprese che devono essere accompagnate in questo processo.