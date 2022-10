Un viaggio chiamato Skilland, l’evento conclusivo

Partito nel 2019, il progetto Skilland - selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione CR Biella e Banca Simetica - giunge al suo termine e per l’occasione organizza un grande evento conclusivo, aperto al pubblico, giovedì 13 ottobre 2022 dalle 9 alle 13 nella cornice di Palazzo Gromo Losa.

Skilland è un’iniziativa nata per promuovere percorsi ed attività di orientamento precoce rivolti a bambini/e e ragazzi/e biellesi compresi tra gli 8 ed i 17 anni, al fine di supportarli nei percorsi di scelta attraverso l’esplorazione di sé e del mondo che li circonda e nell’identificazione dei loro talenti. Si rivolge, inoltre, a quella comunità educante (genitori, insegnanti, orientatori, animatori, catechisti, allenatori, volontari, educatori ed imprese) che vuole investire sui ragazzi ed essere al loro fianco nella scoperta dei talenti e nella creazione di opportunità per il loro futuro e quello del territorio biellese.

Dopo un lungo percorso, ricco di esperienze vissute con i ragazzi e la comunità, Skilland si prepara dunque a salutare tutti coloro che ne hanno fatto parte o dato il loro supporto. Si partirà il 12 ottobre, dalle 14.00 alle 18.30, con un workshop dedicato agli addetti ai lavori sul tema dell’orientamento precoce. Oltre a orientatori/trici del progetto Skilland, per l'occasione saranno a Biella i responsabili dei progetti: Città dei Talenti di Cuneo, FLIC di Padova, #Progettiamocilfuturo di Genova, Al lavoro senza pregiudizi! di Trento e Obiettivo Orientamento Piemonte Regione Piemonte. Per poi proseguire il giorno seguente con il convegno “Un viaggio chiamato Skilland”.

Saranno diverse le personalità che interverranno e i temi trattati il 13 ottobre: i portavoce del mondo dell’orientamento, del lavoro, della scuola, dello sport e del volontariato. E tra le special guest Alessandro Bonaccorsi, ideatore del progetto Disegno Brutto, che durante l’evento disegnerà una mappa concettuale del racconto, il musicista Alex Gariazzo e l’attrice Franca Bonato che intervalleranno il convegno con le loro performance.

Parallelamente al convegno, i ragazzi avranno la possibilità di sperimentarsi in diverse attività pratiche con l’aiuto di esperti. I lavori saranno poi presentati a fine mattinata direttamente dai giovani.

“Skilland è un progetto speciale per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - spiega il Presidente Franco Ferraris - che ha contribuito a progettarlo oltre ad aver stanziato, insieme a Banca Simetica, il 50% delle risorse necessarie. Un progetto di sistema che in questi anni ha seminato molto sul territorio lavorando con i giovani per aiutarli a cercare i loro talenti. Talenti che abbiamo contribuito a coltivare e che speriamo possano dare i loro frutti negli anni futuri”.

“È stata un’esperienza estremamente interessante, - aggiunge Federica Collinetti presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere - che ci ha costretti in piena pandemia a ripensare ed innovare il progetto stesso. Un’esperienza vera di Comunità Educante Biellese capace di collaborare fattivamente per permettere a ragazzi e ragazze di esplorare e ampliare le proprie possibilità di scelta ed avviare la ricerca del proprio talento. Una Comunità espressione del mondo della scuola, dell’orientamento, del lavoro, dello sport, del volontariato, arte-cultura che ha cercato di costruire un glossario ed un agire comune e di lanciare un messaggio positivo ai giovani del territorio in un momento storico complesso.

”Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Per partecipare all’evento iscriversi qui:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMxB-p9x4tXMbJz8W9fSBpUhuzrXcOZpW3orFzWanScIz9DQ/viewform