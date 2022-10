Lessona, “A piedi tra le vigne fino al km 0” rinviato per maltempo

Causa il maltempo previsto per domani, domenica 9 ottobre, l'evento “Da Lessona al Lessona, A piedi tra le vigne fino al km 0” è stato rinviato.

Questo il post pubblicato qualche ora fa sulla pagina Facebook dell'organizzatore Biella é Buona: “L'evento previsto per domani 9 ottobre è RINVIATO causa maltempo, a breve comunicheremo la data di recupero. Nel frattempo ci vediamo domenica prossima per "In bici tra vigne e baraggia" ricordandovi che tale evento è a numero chiuso e per iscriversi basta collegarsi al sito: www.lessonaeventi.com “