Fascismo e Resistenza nel Biellese, corso di formazione per docenti con ANPI

Il comitato provinciale Associazione Nazionale Partigiani Italia di Biella ha promosso un corso di formazione per insegnanti sulla nascita del fascismo e sulla resistenza nel biellese, che sarà svolto da docenti e con il supporto tecnico dell’ istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia (Istorbive).

Riteniamo sia una iniziativa importante che offriamo al mondo della scuola ed a coloro che vogliono addentrarsi nei fatti della storia senza fermarsi alla loro superficie, ed arricchire così il proprio bagaglio culturale.

Il corso si svilupperà in otto lezioni a partire dal 26 ottobre e si terrà su una piattaforma online.

E' indetta una conferenza stampa di presentazione del Presidente ANPI e del direttore di Istorbive per il giorno giovedì 13 ottobre, alle 15 nella sede ANPI di Villa Schneider in piazza Lamarmora 6 a Biella, cui invitiamo i giornalisti delle testate locali per illustrarne le motivazioni, i temi e le date delle lezioni, i docenti e per rispondere alle domande che verranno poste. ringraziandovi per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.