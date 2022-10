Dal Nord Ovest - Si ferisce con la motosega, muore un 68enne

Un uomo di Olengo, sobborgo rurale di Novara, è morto alcuni giorni fa a causa di un grave incidente con la motosega che stava maneggiando.

L'uomo, mentre stava eseguendo alcuni lavori fuori dal proprio cascinale, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della motosega amputandosi un piede. Il 68enne è stato soccorso immediatamente da alcuni parenti che hanno allertato il 112 mentre tentavano di fermare la grave emorragia, ma nonostante il celere arrivo dell'ambulanza non c'è stato nulla da fare.

L'uomo lascia la moglie e due figli, le esequie si sono svolte giovedì 6 ottobre alla chiesa della Madonna della Neve della frazione.